سيف بن زايد يترأس اجتماعاً طارئاً للدفاع المدني

الشارقة 24 – وام:



ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لإدارات الدفاع المدني في الدولة لبحث أفضل السبل لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المتعلقة بالإسراع في ربط البيوت والفلل السكنية بنظام الإنذار المبكر وغرف العمليات في إدارات الدفاع المدني.



واعتمد سموه الحل الذي طرحته اللجنة العليا للدفاع المدني والعديد من المختصين التقنيين بالبدء الفوري بربط البيوت والمساكن والفلل السكنية بمنظومة غرف عمليات الدفاع المدني وذلك عبر منظومة استشعار دخاني سريعة التركيب تعمل بشكل ذاتي دون الحاجة إلى تمديدات مع توفير صفارة إنذار داخلية للإخلاء الفوري من القاطنين كمرحلة استجابة أولى وستتلقى وزارة الداخلية طلبات التسجيل الفوري عبر موقع الوزارة الإلكتروني وعبر تطبيقها الذكي.