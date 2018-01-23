سيف بن زايد وأحمد القاسمي وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن الدهماني

الشارقة 24 – وام:

أدى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، وجموع المصلين عقب صلاة الظهر اليوم في مسجد الحويلات برأس الخيمة صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في عمليه "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وشيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى بمقبرة الحويلات، ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء لعائلة الشهيد، معرباً سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.