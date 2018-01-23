ولي عهد دبي يشهد حفل تخريج طلبة جامعة حمدان بن محمد الذكية

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لـ "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، الثلاثاء، احتفال الجامعة بتخريج الدفعتين السابعة والثامنة من نخبة الدارسين في برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم.

وتسلم 396 خريجا شهادات التخرج خلال الحفل الذي أقيم في "مركز دبي التجاري العالمي".

وكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الطلبة الحاصلين على درجة الماجستير في "كلية إدارة الأعمال والجودة" و"كلية التعليم الإلكتروني" و"كلية الدراسات الصحية والبيئية"، كما كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الطلبة الحاصلين على درجتي البكالوريوس والدبلوم.