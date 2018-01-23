حمدان بن محمد يعزي بوفاة الأطفال السبعة الأشقاء في الفجيرة

الشارقة 24 – وام:





قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في وفاة الأطفال السبعة الأشقاء أنجال المرحوم سعيد الصريدي الذين انتقلوا إلى جوار ربهم الأعلى جراء احتراق منزلهم بإمارة الفجيرة.

فقد قام سموه بعد ظهر الثلاثاء بزيارة خيمة العزاء في منطقة "رول ضدنا" في إمارة الفجيرة حيث أعرب سموه لذوي الأطفال وعائلة الصريدي المفجوعة بمصابهم الجلل عن صادق عزائه ومواساته راجيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم والدتهم وأهلهم جميل الصبر وحسن العزاء.