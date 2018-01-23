محمد بن راشد يستقبل رئيس إقليم زنجبار

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل، الثلاثاء، الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف وتجاذب معه بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أطراف الحديث حول عدد من المسائل والقضايا ذات الأهمية المشتركة خاصة قضايا التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وبناء شراكات واستثمارات ثنائية خاصة في قطاعات السياحة والثقافة والبنية التحتية.