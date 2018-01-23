الهاملي يبحث مع السفير الهندي تطوير آفاق التعاون

الشارقة 24:

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، نفديب سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة في أبوظبي التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب ذات العلاقة بمجالات العمل واستقدام العمالة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تأهيل العمالة التي يتم استقدامها من الهند، وتطوير مهاراتها بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالفائدة التنموية على البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وعدد من المعنيين في كلا الجانبين.