عزة النعيمي تكرم رجل أعمال لدعمه مشروع رحلة العمرة

الشارقة 24 – وام:

كرمت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية رجل الأعمال يوسف سلطان العجماني لدعمه مشروع رحلة العمرة لـ "25" سيدة، وذلك ضمن أجندة المؤسسة الاستراتيجية الخاصة بالمبادرات الخيرية لعام 2018، تماشياً مع مبادرة "عام زايد" التي أطلقتها الدولة في مطلع هذ العام.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي أن هذه المبادرة جاءت انطلاقاً من حرص المؤسسة على دعم هذه الشريحة المهمة من السيدات وإتاحة الفرصة لهن لتأدية هذه الشعيرة الإسلامية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة جزء من المسؤولية المجتمعية تجاههن الأمر الذي يرتقي برضاهن ويدخل البهجة على قلوبهن.

وأوضحت الشيخة عزة النعيمي أن الأولوية أعطيت للسيدات اللاتي لم يسبق لهن أداء فريضة العمرة من قبل، وذلك بهدف تقوية أواصر التراحم بين المؤسسة وبين هذه الفئة المهمة من المجتمع والتي نعدها نواة لبناء الوطن ويد مهمة في التنمية من خلال بث روح الولاء والانتماء بينهن وليكن اداة من ادوات التطوير والازدهار.

من جانبه أعرب سعادة يوسف العجماني عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في إدخال الفرح والسرور على قلوب الامهات لأداء فريضة العمرة.

وأعربت السيدات المشاركات في رحلة العمرة عن بالغ شكرهن إلى مؤسسة حميد الخيرية لهذه المبادرة الكريمة التي تسهم في تقوية العلاقة بينهن وبين المؤسسة وتدفعهن إلى التفاني والإخلاص لتقديم كل ما هو نفيس لخدمة الوطن.