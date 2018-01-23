"التنمية الأسرية" تختتم البرنامج الوطني للاستجابة للكوارث وحالات الطوارئ

الشارقة 24 – وام:

اختتمت مؤسسة التنمية الأسرية، الثلاثاء، "البرنامج الوطني للاستجابة للكوارث وحالات الطوارئ" الذي نظمته لموظفيها بالتعاون مع برنامج "ساند التطوعي" التابع لمؤسسة الإمارات للشباب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة للدولة بشأن تمكين الشباب والتركيز على أهمية التطوع بشقّيه الفردي والمؤسسي، بما يسهم في ترسيخ الانتماء للدولة.

يأتي البرنامج الذي نفذ على مدار 3 أيام في سياق الهدف الذي تركز عليه مؤسسة التنمية الأسرية فيما يتعلق بغرس مفاهيم وآليات العمل التطوعي، بالإضافة إلى حرص الإدارة العليا في المؤسسة على تأهيل كادرها الوظيفي علمياً وعملياً بالطرائق وآليات الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، سواء كانت ناتجة عن العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية، وتمكينه من مساعدة السلطات المحلية والوطنية عند حدوث الأزمة.

وبحضور أكثر من 45 موظفاً وموظفة تناول المدربون المتخصون عدة محاور ومهارات أساسية في البرنامج، مؤكدين على ضرورة توافرها لدى المتطوع، وذلك للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، حيث أكد المحاضرون على ضرورة الاستعداد الأمثل للكوارث، والحفاظ على السلامة أثناء التعامل مع الحرائق، وتوفير الإسعافات الأولية الأساسية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات وأساسيات القيادة لدى أعضاء فرق العمل، وآلية فرز وتصنيف الإصابات، إلى جانب القدرة على التوعية بالإرهاب بكافة أشكاله وخطره على الفرد والمجتمع في آن واحد، إلى جانب المعرفة التامة بالتعامل مع الإصابات، و الاهتمام بعناية المصاب أثناء تحريكه أو نقله، وآلية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.