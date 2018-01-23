حاكم أم القيوين يتفقد جسر السلمة والحي السكني في مدينة الشهداء

الشارقة 24 – وام:

تفقد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح الثلاثاء، مشروع جسر السلمة الذي تنفذه وزارة تطوير البنية التحية والمتوقع الانتهاء منه في شهر مايو المقبل.

واستمع سموه خلال الجولة التفقدية إلى شرح من القائمين على مشروع جسر السلمة والذي ينفذ على مرحلتين الأولى انشاء جسر على شارع الشيخ زايد بن سلطان عند مدخل منطقة السلمة حيث تم الانتهاء منه مؤخراً، والمرحلة الثانية التي تم بدء العمل بها بعد تكليف مقاول الصيانة بتنفيذ الأعمال المتبقية والتي تشمل ربط الجسر بدوارين ومداخل ومخارج وتركيب أعمدة انارة ولوحات إرشادية، بالإضافة إلى وضع الحواجز الحديدة وتوفير الحماية للخدمات العامة الممتدة على الشارع.

كما تفقد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين سير الأعمال في مشروع حي أم القيوين السكني الذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان بمدينة الشهداء، حيث أشاد سموه بجهود البرنامج والقائمين على المشروع الذي يضم 232 مسكناً، معرباً سموه عن إعجابه بهذا المشروع السكني الرائد الذي جاء متوافقاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وحرص سموهما على توفير المسكن الملائم لأبناء الإمارات وتحقيق الاستقرار والرفاه السكني لمواطني الدولة .