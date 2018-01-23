لجنة المشاورات القنصلية بين الإمارات وصربيا تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

عقد، صباح الإثنين، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة أبوظبي الاجتماع الأول للجنة المشاورات القنصلية الإماراتية – الصربية.

ترأس الاجتماع من جانب الدولة سعادة السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما ترأس الجانب الصربي أتسا يوفانوفيتش مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في جمهورية صربيا.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين البلدين.

ونقل سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري للوفد الضيف تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وتمنياتهما لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق.

وأشاد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بالعلاقات الإماراتية – الصربية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين.

وأكد الظاهري في كلمة له خلال الاجتماع أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وصربيا شهدت تطورات نوعية أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدما سواء على المستوى الثنائي أو العالمي.

ولفت إلى أن دولة الإمارات وجمهورية صربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية متينة وقوية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها، وقال ان هذا النوع من العلاقات بين البلدين انعكس بشكل إيجابي من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى جعل الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين الصديقين أكثر سهولة ويسراً، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي تلبية لرغبة البلدين في تعزيز أواصر التعاون في المجال القنصلي.