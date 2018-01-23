محمد بن زايد يستقبل اللجنة المنظمة "لأسبوع أبوظبي للاستدامة"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البحر أعضاء اللجنة المنظمة "لأسبوع ابوظبي للاستدامة" الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي يرافقهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر".

وأثنى سموه على جهود اللجنة المنظمة والرعاة والداعمين لدورهم الكبير في تحقيق النجاح لفعاليات الأسبوع وتحقيق أهدافه ورسالته في تمكين ودعم جهود المجتمع العالمي لتبني استراتيجيات فعالة وقابلة للتطبيق في شؤون استدامة الطاقة.

من جانبهم أعرب المنظمون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة التي تواصل دعمها في إقامة الفعاليات العالمية على أرض الإمارات حتى أصبح أسبوع أبوظبي للاستدامة منبراً عالمياً مرموقاً يجمع قادة الفكر وصناع السياسة والمستثمرين والخبراء والعلماء والباحثين لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، مشيرين إلى أن أسبوع ابوظبي وما صاحبه من فعاليات وقمم عالمية في الطاقة والمياه كلها تسعى إلى نشر الأفكار والوعي بالطاقة المتجددة لتسريع الحلول التي من شأنها ان تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على البيئة وبما يضمن ديمومتها واستمرارها.