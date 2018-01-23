الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يشيد بجهود الإمارات في تمكين المرأة

الشارقة 24 – وام:

أشاد عبد السلام سيد أحمد الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط بجهود دولة الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية ومنحها حقوقها حتى باتت شريكاً أساسياً وفعالاً في بناء المجتمع والدولة، مشيراً إلى أن انتخاب الإمارات كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يأتي تأكيداً على ما تقوم به في إطار تعزيز مبادئ الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى لبنان، الثلاثاء، في مقر السفارة ببيروت الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط حيث جرى البحث في مدى التزام الإمارات بالمعاهدات والمواثيق الدولية المعترف بها.

وأكد سعادة السفير الشامسي اهتمام الدولة بمجال حقوق الإنسان لجهة إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي من خلال العمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في هذا الإطار حيث أن ركائز سياستها الخارجية تقوم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق العاملين على أرضها خاصة أنها تستقطب ما يزيد عن 201 جنسية.

ولفت إلى أن الدولة تحتل المرتبة الأولى للعام الثالث كأبرز المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنمائية وذلك قياساً لدخلها القومي الإجمالي إيماناً منها بأهمية تلك المساعدات لمكافحة الفقر والأمية والقضاء على الإرهاب والتطرف.