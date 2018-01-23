وصول جثمان الشهيد عبد الله الدهماني إلى مطار البطين بأبوظبي

الشارقة 24 - وام:

وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت، أمس الإثنين، الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في اليمن، ضمن مشاركة قواتنا المسلحة في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.