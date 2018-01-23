"الهلال" يقدم أدوية ومستلزمات طبية لمركز بئر علي الصحي برضوم في شبوة اليمنية

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، دفعة جديدة من الأدوية النوعية لمركز بئر علي الصحي بمديرية رضوم في محافظة شبوة استمراراً لجهودها الإنسانية في دعم المنشآت والمراكز الصحية في المناطق المحررة وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتوفير الاحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

وأكد محمد المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن الشعب اليمني وتوفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية، لافتاً إلى أن الهيئة تكثف من عملها الإنساني بمحافظة شبوة عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور.

وثمن الدكتور أحمد صالح باصهيب مدير مركز بئر علي الصحي برضوم الدعم اللامحدود الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي في المحافظة وعلى وجه الخصوص مديرية رضوم الذي قام الهلال بدعمها في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والطبية.

وأعرب أهالي مديرية رضوم عن بالغ شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على شحنة الأدوية التي جاءت في وقتها المناسب نظراً لحاجة المرضى الماسة لها مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لمعظم السكان وما ستمثله الدفعة العلاجية التي قدمتها الهيئة مجانا من خدمة في سد احتياجات الأهالي بمركز بئر علي الصحي.