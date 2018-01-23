"الهلال الأحمر" يوزع مساعدات غذائية على أهالي منطقة فغمة بوادي حضرموت

الشارقة 24 – وام:

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية على أهالي محافظة حضرموت، في إطار جهود دولة الإمارات الإنسانية والإغاثية على مختلف الأصعدة التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت بتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء وأهالي منطقة فغمة بمديرية السوم الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة.

وأكد أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي حرص الهيئة على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين وخاصة الأسر الفقيرة والأشد فقراً والتي تفتقر لأبسط الاحتياجات التي تلبي متطلباتها.

وقال إن هذه المعونات تأتي ضمن سلسلة الحملات للمساعدات الإنسانية تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديمها لأبناء محافظة حضرموت وفق خطة عملها وتلبية لنداء الأهالي في المديريات ومداً ليد العون والإخاء إليهم.

وثمن وجهاء المديرية وشخصياتها الاجتماعية ما تقوم به دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً من دعم متواصل للشعب اليمني وجهودها الإنسانية والإغاثية للتخفيف على المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.

وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها الموجود على الأرض الذي يبذل جهوداً كبيرة في تقديم العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في مختلف مناطق محافظة حضرموت، مثمنين لدولة الإمارات قيادة وشعباً هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة وانعدام فرص العمل ومصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر.