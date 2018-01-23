الإمارات تقدم دعماً سخياً للمستشفى الماليزي السعودي الإماراتي في مخيم الروهينجا

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومن خلال شراكة نموذجية، قدمت دولة الإمارات دعماً سخياً للمستشفى الماليزي السعودي الإماراتي الميداني بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش.

وقال سعيد الخميري رئيس وفد الدولة " يأتي هذا الدعم الذي تمثل بتقديم حمولة طائرة من المعدات الطبية وصلت أمس إلى العاصمة البنغالية "دكا" بمناسبة عام زايد 2018 وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش وحرصها على تقديم يد العون للاجئين النازحين من أقلية الروهينجا التي تعاني نقصاً حاداً في الامدادات الطبية والعلاجية".

وأضاف "كما يأتي هذا الدعم انطلاقاً من اهتمام دولة الإمارات الإنساني للمتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو الديانة أو الطائفة".

وكان في استقبال الطائرة التي وصلت أمس إلى مطار دكا السيد عبد الله خميس الحصان الشامسي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في بنغلادش بالإنابة والسيدة نور إيني بينتي محمد نورالدين ممثلة عن ماليزيا وعدد من المسؤولين في ماليزيا وبنغلاديش.

وتحمل الطائرة كميات كبيرة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لعلاج المرضى والمصابين ودعم ومساندة الوضع الإنساني المتدهور للاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار ممن تدفقوا إليها هرباً من أعمال العنف التي تستهدفهم في ميانمار المجاورة ولتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وعلاج المرضى وتحسين أوضاعهم الصحية.