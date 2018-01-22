"الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية

الشارقة 24 – وام:

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب الذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية خلال الفترة من الساعة العاشرة والنصف مساء الإثنين ويستمر حتى الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الثلاثاء صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام بينما تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وعن حركة الرياح أوضح أنها ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية، 10 - 30 - 20 كم - ساعة بوجه عام فيما سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج بينما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند الساعة 05:39 والجزر الأول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 22:41 .

أما بحر عمان فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:40 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 19:14 .