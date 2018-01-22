الإمارات تقدم تقريرها الوطني الثالث لحقوق الإنسان في جنيف

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ضم الوفد.. ممثلين للعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.

إضافة إلى مجموعات المجتمع المدني في الدولة وهي: الاتحاد النسائي العام ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي للمرأة والطفل وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.

وأشار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية - في كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف - إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الثاني لتقرير الدولة في العام 2013 والعمل على تنفيذ التوجيهات التي قبلتها الدولة وتنسيق العمل من خلال اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.. كما أعلن معاليه أن دولة الإمارات ستقوم خلال العام الجاري 2018 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.