"دفاع مدني دبي" يبدأ خطوات ربط البيوت السكنية بغرف عملياته

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي أنه من الإثنين، سيتم تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بربط البيوت والفلل السكنية بنظام الدفاع المدني بدبي للإنذار المبكر.

وقال إن التسجيل للمواطنين سيبدأ خلال أسبوع من خلال الموقع الإلكتروني للدفاع المدني، على أن يبدأ تركيب نظام الإنذار الذكي خلال شهر من الآن.

وقدم سعادته بالغ تعازيه ومواساته لأسرة المواطن الصريدي في وفاة سبعة من أبنائه في حادث حريق بمنزلهم بإمارة الفجيرة.. سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم قبولاً حسناً ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.