شرطة أبوظبي تكرم الفائزين بجائزة التنافسية

الشارقة 24 – وام:

كرّم اللواء عمير محمد المهيري مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، الفائزين بجائزة التنافسية التي أطلقتها مديرية شرطة العاصمة للمراكز الشرطية التابعة لها ضمن الأولوية الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حضر حفل التكريم العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير مديرية شرطة العاصمة، والعقيد حمد النيادي نائب مدير مديرية شرطة العاصمة للشؤون الإدارية.

وقام المهيري بتسليم جائزة التنافسية للعام 2017 التي حصل عليها مركز شرطة المدينة للمقدم سعيد بن دلموج الظاهري مدير المركز فيما حصل مركز شرطة الروضة على جائزة التنافسية للربع الرابع من العام 2017 وتسلمها المقدم حمد العفاري مدير المركز.