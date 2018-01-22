شرطة الفجيرة تدعو لتعزيز إجراءات حماية الأطفال والالتزام بتعليمات السلامة

الشارقة 24:

أعربت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في بيان لها عن عميق أسفها لوفاة 7 أطفال من عائلة مواطنة في رول ضدنا بدبا الفجيرة، اختناقاً نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الحريق الذي شب في منزلهم ليفارق الحياة 3 أولاد و4 بنات، أكبرهم يبلغ من العمر 13 سنة وأصغرهم 5 سنوات.

وتقدم القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بأحر التعازي للمصاب الجلل الذي أصاب أسرة وذوي المتوفين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الحرص على اتباع تعليمات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة في كافة الأمكنة والمباني التجارية والسكنية، مجدداً الدعوة والتذكير بأهمية تركيب أجهزة كاشف الدخان والحرائق في المنازل لتلافي مثل هذه الوقائع المأساوية مستقبلاً.

كما أكد الكعبي حرص الأجهزة الشرطية على العمل بشكل دائم على التنسيق مع الجمعيات والهيئات المعنية والمختصة لتوفير أقصى الاحتياطات والوسائل اللازمة لحماية الأطفال عماد مستقبل الدولة من كافة الأخطار التي قد تهدد سلامتهم، وضرورة تحمل الأهل مسؤولية رقابة الأولاد وعدم تركهم بمفردهم دون رقابة لفترات طويلة، مشيراً إلى أن البلاغ عن حادثة الاحتراق ورد متأخراً أكثر من خمسة ساعات بعد عملية الاشتعال مما صعب من بقاء الأطفال على قيد الحياة.