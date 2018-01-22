محمد بن زايد يستقبل وفد "فريق همة"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمجلسه في قصر البحر الإثنين - وفد فريق همة الذي يمثل كوكبة من شباب دائرة التخطيط العمراني والبلديات يرافقهم معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس الدائرة.

ورحب سموه بأعضاء الفريق الذين قدموا لسموه لمحة عن دور وأهداف الفريق في دعم وتفعيل مبادرات الدوائر ودعم الإدارات الداخلية والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أهدافهم ومبادراتهم.. إضافة إلى دورهم في إبداء الآراء والحلول الإبداعية لمشاريع الإدارات العليا.

وأكد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدور الحيوي للشباب في العمل والإبداع والابتكار وأهمية إشراكهم والتعرف على أفكارهم.. معرباً سموه عن ثقته بقدرتهم وكفاءتهم وتحملهم المسؤولية وتسخير طاقاتهم ومواهبهم تجاه رفعة وطنهم وتقدمه.

كما أكد سموه أهمية تقديم خدمات ذات جودة عالية في الهيئات والمؤسسات تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.. متمنياً لأعضاء الفريق دوام النجاح والتوفيق داعياً إياهم إلى مواصلة بذل المساعي والجهود في تحقيق الأهداف وترجمة الأفكار إلى أفعال وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.