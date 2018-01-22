محمد بن زايد يوجه بتقديم كامل الرعاية للأم المفجوعة بـ 7 من أبنائها

الشارقة 24 – وام:

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن بالغ حزنه وتأثره بفقد سبعة من أبناء أسرة الصريدي في منطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتيجة الحريق الذي شب في منزلهم.

كما أعرب سموه عن أحر التعازي والمواساة القلبية لذوي الأسرة.. داعياً الله عز وجل أن يسكن المتوفين فسيح جناته وأن ينزل عليهم رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم كامل الرعاية والدعم للأم المفجوعة ولذوي أسرة الصريدي ومتابعة كافة شؤونهم.. متمنياً سموه للأم الشفاء العاجل وأن يلهمها المولى جميل الصبر ويمن عليها بعظيم الأجر.