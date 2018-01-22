محمد بن زايد يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

محمد بن زايد خلال استقبال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمجلسه في قصر البحر الإثنين - غبطة يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.. الذي يزور البلاد حالياً لافتتاح كاتدرائية النبي إلياس في منطقة المصفح بأبوظبي.

ورحب سموه بزيارة غبطة يوحنا العاشر للدولة متمنياً له زيارة ناجحة وموفقة.. حيث تبادل معه الأحاديث الودية حول تسامح الأديان والعيش المشترك بين سائر الشعوب والأمم.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تستند إلى قيم نابعة من تعاليم الدين الحنيف وركائز تراثها وموروث آبائها وأجدادها في التعايش المشترك والاحترام المتبادل والتسامح والتعاون بين الجميع.