سلطان بن زايد يتوج الفائزين بأشواط مزاينة الإبل الأصايل

الشارقة 24 – وام:

توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، في المنصة الرئيسة بساحة المزاينة في مدينة سويحان الإثنين، الفائزين بأشواط مزاينة الإبل الأصايل في يومها الثاني والتي تم تخصيصها لفئة "عشار" بأشواط المفتوح الذهبي، والجماعة الذهبي، والتلاد، وذلك ضمن تواصل فعاليات المهرجان التراثية المتنوعة، وبحضور وتفاعل كبيرين، احتل الطلبة نصيبا كبيرا منهما.

وشهد سموه في حفل تتويج الفائزين عرضاً للإبل الـ 10 الفائزة بالمراكز الأولى في كل شوط، وهنأ الفائزين على إنجازاتهم، مؤكداً على تواصل الدعم لرياضة الهجن والعمل على تطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.