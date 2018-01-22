عبد الله بن زايد يشارك في اجتماع وزراء خارجية "دول التحالف"

الشارقة 24 – وام:





شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي عقد في الرياض الإثنين، للإعلان عن خطة للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، لدعم أعمال المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وقال معالي عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية إن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين المختصين في دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن.. مؤكداً سعي التحالف لإعادة الشرعية ومساعدة الشعب اليمني في كل المجالات.. مشيدا بخطة المساعدات الإنسانية من قبل التحالف للأشقاء في اليمن التي تم الإعلان عنها اليوم والتي تجاوزت المليار دولار.