الإمارات الأولى إقليمياً في "مؤشر تنافسية المواهب العالمي"

الشارقة 24 – وام:

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا والـ 17 عالمياً في تقرير "مؤشر تنافسية المواهب العالمي" وذلك استنادا إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018 والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" في فرنسا.

وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام مرتبتين عن تصنيف العام السابق وتم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة عالميا في المؤشر متصدرة منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء - بهذه المناسبة - عن فخرها بهذا الإنجاز، وتقدمت بالشكر لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تضافر جهودها لدعم ملف تنافسية الإمارات.

وأكدت معاليها أن تقدم دولة الإمارات في مؤشر تنافسية المواهب يثبت للعالم فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة الإمارات وفقا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلا عن نجاحها في تهيئة بيئة جاذبة للمواهب تعد من أفضل الوجهات المرغوبة للعمل من ذوي الكفاءات العليا.