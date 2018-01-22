"الخارجية" تنظم "ملتقى" للسفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وللمرة الأولى فعالية "ملتقى" في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، حضرها سفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المعتمدين لدى الدولة، بهدف تعزيز التواصل والحوار الدبلوماسي وبناء العلاقات وتسليط الضوء على أبرز الفعاليات والأنشطة والخطط في الإمارات وإبراز القطاعات المهمة في أجندة الدولة الخارجية بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي - في كلمتها الافتتاحية للملتقى - أهمية تناول حدث الأولمبياد الخاص الذي تستضيفه الدولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مارس المقبل والذي يهدف إلى جمع السفراء ورؤساء البعثات المعتمدة لدى دولة الإمارات للمشاركة في مناقشات مفتوحة وإطلاعهم على أهم الأحداث المستقبلية بالنسبة للوزارة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.