لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق بـ "الوطني الاتحادي" تناقش سياسة "تطوير البنية التحتية"

الشارقة 24 – وام:

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، الإثنين، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة مناقشة موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية بحضور ممثلي الوزارة و برنامج زايد للإسكان، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية دبي ودائرة الأشغال العامة في الشارقة ولجنة متابعة مبادرات رئيس الدولة.

تم خلال الاجتماع تبادل الرأي بين ممثلي تلك الجهات وأعضاء اللجنة الذين استفسروا بدورهم عن كثير من الأمور التي تتعلق بمشاريع البنية التحتية وتطويرها، وتم الرد عليها بشكل واف من قبل ممثلي تلك الجهات.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي الخطة الاستراتيجية للوزارة في شأن تطوير البنية التحتية ومدى ارتباطها برؤية الإمارات 2021، والمعايير الفنية المعتمدة في إنشاء وصيانة المباني الاتحادية والمجمعات السكنية، والتنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المباني الاتحادية والمجمعات السكنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خليفة سهيل المزروعي مقرر اللجنة، وحمد بن غليطه، وأحمد محمد الحمودي، ومطر حمد الشامسي، وسعيـــد خلفـــان الكعبــــــي.