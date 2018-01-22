سفير الدولة ووزير سنغافوري يبحثان التعاون البيئي

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة محمد عمر عبد الله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة وماساغوس ذو الكفل ماساغوس وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال البيئة والمياه.

وأكد الجانبان أهمية الشراكة بين البلدين والتعاون المشترك على المستويين الثنائي والدولي خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك والتنسيق الفعال بينهما لحماية مصالحهما المشتركة.

من جهته أكد معالي الوزير السنغافوري أهمية زيادة تعزيز وتعميق التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق ببرامج حماية البيئة البحرية.

وأشاد بمبادرة سفارة الدولة لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها ومن بينها الاقتصاد الأخضر والتي تأتي في صميم اهتمام البلدين ويمكن أن يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الدور الذي سيلعبه المجلس في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منوهاً بمستوى التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.