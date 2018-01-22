مكتوم بن محمد يحضر الملتقى السنوي لموظفي "الرقابة المالية" بدبي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ظهر الإثنين، جانباً من فعاليات الملتقى السنوي لموظفي دائرة الرقابة المالية في دبي 2018، وذلك بفندق الفورسيزنز في دبي.

وكرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم - يرافقه معالي عبد الله محمد غباش مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي - موظفي الدائرة عن فئات الخدمة الوطنية والإدارة المتميزة والموظف المتميز والخدمة الطويلة.

وأثنى سموه على الجهود التي بذلها موظفي دائرة الرقابة المالية في دبي خلال عملهم خلال العام الماضي، مشيداً بتفانيهم وإخلاصهم بأداء الواجبات الموكلة إليهم.

ودعا موظفي الإدارة كافة للعمل على ترسيخ مفهوم الابتكار والتميز الوظيفي.

والتقط سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع موظفي دائرة الرقابة المالية في دبي وحثهم على البذل والعطاء والتطلع دائماً إلى الأفضل.

حضر فعاليات الملتقى جانباً من قيادات دائرة الرقابة المالية بدبي وموظفيها.