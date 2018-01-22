محمد بن راشد يستقبل سفراء الدول العربية والأجنبية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في صالة الشرف في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أصحاب السعادة السفراء العرب والأجانب لدى الدولة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة والقيادات العسكرية والعربية وكبار ضباط القوات المسلحة الذين حضروا حفل تخريج كوكبة جديدة من المرشحين الضباط في الكلية.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهم وتجاذب معهم أطراف الحديث حول كلية زايد الثاني العسكرية وما وصلت إليه من مستوى عالمي لجهة مناهج العلوم العسكرية والأكاديمية والتدريب الذي يتلقاه منتسبي الكلية خلال مدة دراستهم التي تناهز الثلاثين شهراً.

وقد أشاد ضيوف الحفل بالمهارات والقدرات العلمية والعسكرية والبدنية التي يتميز بها خريجو كلية زايد التي وصفوها بالكلية العالمية والتي باتت تضاهي العديد من الكليات العسكرية العريقة في العديد من دول العالم.

وباركوا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخريج دفعة جديدة من شباب الوطن ومن بعض الدول الشقيقة وتمنوا للكلية مزيداً من التطور والتقدم العلمي وللقائمين عليها النجاح والتوفيق في خدمة وطنهم.

حضر اللقاء عدد من الشيوخ وكبار القادة العسكريين.