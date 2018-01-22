الإمارات ومنظمة العمل الدولية تبحثان تعزيز التعاون الفني

الشارقة 24:

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع الدكتورة ربا جرادات مساعد مدير عام منظمة العمل الدولية المدير الإقليمي للدول العربية أوجه التعاون بين الإمارات والمنظمة في قضايا العمل وخصوصاً في الجانب الفني.

واستعرض اللقاء الذي عقد الإثنين، في ديوان الوزارة في أبوظبي سبل تطوير التعاون في عدد من المجالات.



وأكد معالي ناصر الهاملي الحرص على المشاركة الفاعلة في أنشطة وفعاليات منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية بالشكل الذي يجسد نهج حكومة الإمارات في التواصل مع المجتمع الدولي عبر التعاون المثمر مع المنظمات والمحافل ذات الصلة بقضايا العمل".



وأشار معاليه إلى التزام دولة الإمارات بتوفير الحماية للعمالة التعاقدية المؤقتة بمختلف فئاتها وضمان مصالح أصحاب العمل وذلك من خلال منظومة التشريعات والسياسات الوطنية التي تتوافق مع مبادئ العمل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.



من جهتها، قالت جرادات "إن دولة الإمارات من الدول الرائدة التي اتخذت خطوات مهمة على صعيد تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل وحفظ حقوق طرفيها إلى جانب دعم توظيف وتمكين مواردها البشرية الوطنية لا سيما المرأة التي أثبتت قدرتها وكفاءتها الوظيفية.



وأكدت "أن دولة الإمارات سباقة في طرح المبادرات التي من شأنها المساهمة في تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة مشيرة في هذا السياق إلى حوار أبوظبي الذي انطلق في العام 2008 بموجب مبادرة من الدولة.



واستعرض الجانبان المخرجات الأولية لبرنامج "الابتكار في حوكمة سوق العمل" الذي تتعاون في تنفيذه وزارة الموارد البشرية والتوطين والمنظمة بهدف تطوير أنظمة التفتيش والمنازعات ونظام معلومات سوق العمل.



حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المعنيين.