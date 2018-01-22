حاكم عجمان يطلع على أهم مشاريع وزارة التغير المناخي والبيئة

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على خطط وبرامج ومشاريع وزارة التغير المناخي والبيئة التي تقوم بتنفيذها حالياً على مستوى الدولة عامة وعجمان خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان، الإثنين، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وفريق العمل المرافق له.

واستمع سموه والحضور من الزيودي لشرح حول سياسة واستراتيجية الوزارة والمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير البنية التحتية، خاصة مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة ومحطة إنتاج الوقود البديل لإمارتي عجمان وأم القيوين.

وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً لمشروع محطة إنتاج الوقود الحيوي في إمارتي عجمان أم القيوين والذي يهدف إلى إنتاج الوقود الحيوي البديل"RDF" من النفايات البلدية الصلبة من خلال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مرفق متكامل لإدارة النفايات كجزء من المشروع المتكامل لإدارة النفايات في إمارات الدولة.