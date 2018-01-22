وفاة 7 أطفال مواطنين من أسرة واحدة في الفجيرة

الشارقة 24:

توفي 7 أطفال، فجر الإثنين، بمنطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتيجة اختناق بسبب حريق شب في المنزل.

حيث تلقت غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة بلاغاً في تمام الساعة 5:40 صباح الإثنين، من إحدى الأمهات تفيد بتعرض منزلها لحريق، وأن أبنائها بداخل المنزل.

وعلى فور البلاغ هرعت دوريات الشرطة وقوات الدفاع المدني إلى موقع البلاغ في وقت قياسي، وعند وصول فرق الإنقاذ إلى المنزل عثر على الأطفال السبعة قد فارقوا الحياة 3 أبناء و4 بنات، أكبرهم 13 عاماً وأصغرهم 5 أعوام، إلا أن البلاغ ورد متأخراً بعد عملية الاشتعال مما صعب من بقاء الأطفال على قيد الحياة.

ووفقاً للمعلومات الأولية بأن الأم استيقظت فجراً لتتفاجأ برائحة الحريق في المنزل، وقامت بإبلاغ شرطة دبا الفجيرة فوراً.

وقد انتقل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة يرافقه العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية إلى مكان الحادث، الذي تواجد فيه العقيد سيف راشد الزحمي مدير إدارة شرطة دبا، والمقدم خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة لمتابعة سير الإجراءات.

وقد صرح القائد العام لشرطة الفجيرة أنه لا تزال عملية جمع الاستدلالات جارية لمعرفة أسباب الحريق، ويهيب القائد العام بالجمهور إلى ضرورة تركيب أجهزة كاشف الدخان والحرائق في المنازل لتلافي مثل هذه الوقائع المأساوية مستقبلاً.