"الاتحادية للموارد البشرية" تطلق خطتها المجتمعية لعام زايد

الشارقة 24:

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خطتها المجتمعية والإنسانية الخاصة بعام زايد، والتي أعدتها مؤخراً، وتضمنت 30 مبادرة وفعالية مجتمعية تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري، تجاوباً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2018 "عام زايد"، واعتباره مناسبة وطنية لدولة الإمارات.

وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن العور أن مبادرة "عام زايد" تعكس قيم الوفاء والولاء المتجذرة في قيادتنا الرشيدة، ومدى الحب والتقدير الذي تكنه للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي كرس حياته من أجل إسعاد شعبه، وضمان رفاهيته، وتحقيق التنمية والازدهار والرفعة لوطنه، ونصرة قضايا أمته، وتقديم الدعم والعون للمحتاجين والملهوفين في كافة أصقاع الأرض.

وأوضح سعادته أن "عام زايد" مناسبة وطنية بامتياز لتسليط الضوء على مناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومآثره، وأبرز إنجازاته محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفرصة مثالية لاستخلاص الدروس والعبر من التجارب الحياتية الثرية التي عاشها رحمه الله، والتحديات الجمة التي عايشها وتجاوزها بحنكته وحكمت.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتنفيذ 30 مبادرة وفعالية مجتمعية خلال "عام زايد" منها تأمين تدريب مجاني للموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية ضمن مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية، وتقديم خصومات ومزايا خاصة لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن برنامج "امتيازات" بمناسبة عام زايد، وتفعيل التطوع التخصصي بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة، وإطلاق حملة "مد العون" التي يندرج تحتها سلسلة مبادرات تطوعية وخيرية مثل "شتاهم دافئ"، و"سندهم أمانة"، و"ساهم في تعليمه".