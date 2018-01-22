سفير الدولة لدى إسلام آباد يزور إقليم السند

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية يرافقه سعادة ناصر بن هويدن الكتبي، القنصل العام للدولة في كراتشي خلال زيارة رسمية إلى إقليم السند بمراد علي شاه رئيس وزراء حكومة الإقليم.

وأشاد سعادة السفير خلال اللقاء بعمق العلاقة بين الإمارات وباكستان في شتى المجالات، مؤكداً أنها علاقات قوية أرسى قواعدها المغفور له المؤسس الشيخ زايد بين سلطان آل نهيان "رحمه الله".

من جانبه أشاد رئيس وزراء حكومة الإقليم بالعلاقة التي تربط البلدين وأهمية تطويرها والبناء عليها في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والمساعدات التنموية، مؤكداً أن دولة الإمارات ومنذ تأسيس الاتحاد دائماً ما تقف مع باكستان في مختلف الظروف، وهذا ما يؤكد متانة العلاقة التاريخية.

والتقى سعادة سفير الدولة خلال الزيارة كلا على حدة حاكم إقليم السند محمد زبير وعمدة مدينة كراتشي وتباحث معهما حول تطوير العلاقة في المجالات التي تهم البلدين، لا سيما المجال الاقتصادي.

وزار سعادة السفير مقر غرفة تجارة وصناعة مدنية كراتشي، والتقى رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وأجرى مباحثات حول تطوير العلاقة التجارية بين البلدين، وقدم عرضاً لرجال الأعمال عن الفرص والبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص والامتيازات للاستثمار في دولة الإمارات، وأن تبادل الزيارات بين الوفود التجارية ورجال الأعمال وتنظيم الفعاليات التجارية والمؤتمرات والندوات وورش العمل يساهم بشكل كبير في تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لاستغلال الفرص المناسبة لاستثمار.