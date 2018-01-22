الأرصاد: طقس الإمارات من الإثنين حتى الجمعة رطب ليلاً وصباحاً

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الإثنين، غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام، تزداد خلاله كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية، فيما تستمر الرياح الشمالية الغربية بالتأثير على الدولة وتخف سرعتها تدريجياً على اليابسة اعتباراً من صباح الإثنين.

وذكر المركز في بيان عن حالة الطقس بالدولة من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل، أن كميات الغبار المحمل والأتربة المثارة تقل من بعد الظهر ومساء الإثنين، وتخف الرياح تدريجياً على البحر حيث ستتراوح سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر نهاراً، الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، يصبح متوسطاً تدريجياً في المساء والليل، بينما يكون متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يسود الدولة، خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة المقبلين، طقس غائم جزئي إلى صحو، رطب ليلاً وفي الصباح مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف تدريجياً، وتتحول الرياح لتصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، مما يجعل البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.