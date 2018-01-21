سلطان بن حمدان بن زايد يعزي أسر ثلاثة شباب توفوا بحادث مروري

الشارقة 24 – وام:

قدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الأحد، واجب العزاء لأسر ثلاثة شباب توفوا في حادث مروري بجزيرة دلما، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

فقد قدم الشيخ سلطان بن حمدان تعازيه في وفاة كل من راشد حسن درويش الحمادي وراشد ابراهيم حسن الحوسني وخليفة علي خليل الحوسني سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم و أهليهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين في الحادث.

كما قدم واجب العزاء سعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.