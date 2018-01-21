سفارة الإمارات تنظم فعالية خيرية لدعم أطفال مركز شينجوانج الصيني

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة دولة الإمارات في بكين فعالية خيرية تحت عنوان "إعادة التأهيل يبدأ من القلب" وذلك دعماً للأطفال من العائلات المعوزة والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مركز شينجوانج لتأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

وبهذه المناسبة أكد سعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن مساهمة سفارة الدولة في بكين تأتي ضمن مبادرات صندوق الدعم الاجتماعي والإنساني الذي يعد أحد مشاريع مساعدات دولة الإمارات ‏الخارجية في المجال الإنساني والخيري.. موضحاً أن دولة الإمارات أضحت اليوم عاصمة إنسانية عالمية ومركزاً للعمل الإنساني و ذلك عقب تصدرها المركز الأول في مجال تقديم المساعدات التنموية الإنسانية لعام 2016 بعدما بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها خلاله 15.23 مليار درهم.