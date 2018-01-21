منصور بن محمد يفتتح الدورة العشرين لمعرض "إنترسك"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الأحد الدورة العشرين لمعرض "إنترسك" للأمن والسلامة الذي تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى 23 يناير الجاري بمشاركة 1337 عارضاً من 59 دولة.

وأكد سموه عقب جولة في المعرض أهمية الحدث في تعزيز سلامة وأمن المجتمعات من خلال طرح أحدث الابتكارات والتطورات للزوار وأصحاب المؤسسات في الشرق الأوسط.. موضحاً أن نجاح المعرض دلالة حية على دور دبي الإيجابي في دفع عملية التغيير والإبداع وتحقيق التنمية على مستوى المنطقة باعتباره أبرز معرض تجاري لصناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في العالم.

وذكر أحمد باولس الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط الشركة المنظمة للمعرض، أن المنطقة تتصدرها الإمارات شهدت تحولاً اقتصادياً سريعاً استلزم الحاجة إلى الحفاظ على سلامة وتأمين البنية التحتية المهمة للأصول والأرواح.