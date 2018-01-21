محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر

الشارقة 24 – وام:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً الأحد من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الدكتور أحمد الطيب على نتائج "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس"، الذي نظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد هويتها، وأهمية التنسيق بين الجهات في العالمين العربي والإسلامي من أجل تحقيق التضامن ومواجهة التحديات التي تحيط بالمقدسات الإسلامية ودرء المخاطر عنها.

وثمن سموه مبادرات شيخ الأزهر لنصرة مدينة القدس والتأكيد على عروبتها وبناء موقف عربي وإسلامي تجاه حماية مقدساتها، إضافة إلى مواقفه الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين وجهوده في إعلاء قيم التسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية الذي يحض على العنف والإرهاب ويشوه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة.

وعبر فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للقضايا التي تخدم المسلمين وتحقق مصالحهم وتدافع عن مقدساتهم.