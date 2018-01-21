الأميرة هيا بنت الحسين تتبرع لصالح "الاستجابة العاجلة للحالات الطارئة" عالمياً

الشارقة 24 – وام:

قدمت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية سفيرة الأمم المتحدة للسلام، تبرعاً مالياً لدعم إطلاق صندوق خاص يُعنى بمكافحة الجوع في حالات الكوارث والأزمات الطارئة حول العالم والاستجابة الفورية للحفاظ على حياة المتضررين منها.

وسيُعني الصندوق العالمي المُزمع إطلاقه، بدعم سمو الأميرة هيا بنت الحسين، بشراء ونقل وتوزيع نوعيات من الأغذية عالية الطاقة على المُحاصَرين في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية وكذلك في مناطق النزاعات للحفاظ على حياتهم في مثل تلك المواقف التي يتعذر عليهم معها الحصول على طعام.

وقد أعرب ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي عن خالص الشكر والامتنان لسمو الأميرة هيا بنت الحسين على هذه اللفتة الكريمة، مشيداً بإسهامات سموها المستمرة في دعم جهود العمل الإنساني عموماً وللبرنامج وأهدافه بصفة خاصة، وقال: "نشكر سمو الأميرة هيا بنت الحسين على هذا الدعم الكريم بما له من قيمة نبيلة تتمثل في الحفاظ على حياة الناس.. ففي حالات الطوارئ، يعمل برنامج الغذاء العالمي على توفير الطعام بصورة عاجلة، وسيكون لدعم سموها كبير الأثر في تعزيز جهود البرنامج وتأكيد قدرته على الاستجابة الفورية للحالات الحرجة في أي وقت ومكان".