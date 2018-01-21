محمد بن راشد يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء الأحد السيد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومقره الدائم في العاصمة الإيطالية "روما"، الذي يرأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة البرنامج المنعقد حالياً في دبي بعد اختيارها الوجهة الأفضل لعقد هذا الاجتماع خارج مقر البرنامج لأول مرة.

وقد رحب سموه بالمسؤول الأممي وفريق عمله وتمنى لاجتماعهم النجاح مشيداً سموه بدور برنامج الأغذية العالمي في المساعدات الإنسانية والغذائية التي يوفرها البرنامج لأكثر من تسعين مليون شخص في سبعين دولة حولة العالم.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والسيد بيزلي الحديث حول عدد من القضايا الانسانية والصعوبات التي يواجهها برنامج الأغذية العالمي في توفير الأغذية اللازمة للمحتاجين، وصعوبة الوصول إليهم في بعض الحالات والأوقات بسبب الأعمال القتالية وأسباب لوجستية أخرى .

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.