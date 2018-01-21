الإمارات تشارك في اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بجدة

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة الأحد، بشأن اتخاذ إجراء عاجل حيال إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض .

وثمن معاليه دور منظمة التعاون الإسلامي حول الاجتماع الاستثنائي لبحث السبل الكفيلة للتصدي لإطلاق الحوثيين وحلفائها صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض .

وقال نسيبة في كلمته خلال الاجتماع "تود دولة الإمارات إعادة التأكيد على وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والإستقرار على أراضيها مشددة في الوقت نفسه على الارتباط العضوي بين أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دولة الإمارات".

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تؤيد مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة وستستمر في موقفها الثابت الداعم للشرعية في اليمن إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم وتمكين الحكومة اليمنية من القيام بمهامها كافة، وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي يرتكز إلى المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

حضر الاجتماع سعادة السفير يعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.