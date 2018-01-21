سلطان بن زايد يفتتح فعاليات المهرجان التراثي في سويحان

الشارقة 24 – وام:





افتتح سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان - اليوم في ميدان الأصايل بمدينة سويحان - فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد وتستمر فعالياته حتى الثالث من فبراير المقبل .

وتوج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين بمسابقات اليوم الأول من المهرجان.. كما استقبل سموه وفداً من المدراء والمسؤولين في الجامعات ووزارة التربية والتعليم.