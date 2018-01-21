حمد الشرقي يستقبل حاكم إقليم شمال كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن البيئة الجاذبة للاستثمار والقوانين الاقتصادية المرنة في الدولة أسهمت في إطلاق الكثير من المشاريع الاستثمارية المختلفة في الفجيرة.

وقال سموه إن نجاح الإمارة في استقطاب عدد من دول العالم لتأسيس علاقات تعاون مشترك يعكس الحضور الاستثماري الدولي للفجيرة والرؤى المستقبلية للتنمية الشاملة فيها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة معالي قومار اقساقالوف حاكم إقليم شمال كازاخستان والوفد المرافق له، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة خيرت لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة داورين جانداربيكولي نائب حاكم إقليم شمال كازاخستان وعدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين ورجال الأعمال.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال اللقاء بالوفد الكازاخستاني مستعرضا مع أقساقالوف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتأسيس علاقات التعاون الثنائي طويلة الأمد بين إقليم شمال كازاخستان وإمارة الفجيرة.

وشهد صاحب السمو حاكم الفجيرة وقومار أقساقالوف توقيع أربع مذكرات تفاهم لترسيخ التعاون بين الفجيرة وإقليم شمال كازاخستان في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والبحث العلمي، وتعد هذه الاتفاقيات باكورة الخطوات العملية لترسيخ التعاون بين الجانبين.