افتتاح "مركز زايد للابتكار" بدبي

الشارقة 24 – وام:





دشن معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الأحد، "مركز زايد للابتكار" في حفل خاص حضره العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء الدولة.

وقد أطلقت شركة "Oracle" على مركز الابتكار الذي تم افتتاحه في دبي اسم "مركز زايد للابتكار" وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى مرور 100 عام على ميلاد مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" والتي توجت بالإعلان عن مبادرة "عام زايد" وتقديرا وإجلالا لرؤيته الاستشرافية الثاقبة.

وقال آرون كيهار نائب رئيس أول تطبيقات الأعمال لمنطقة أوروبا وأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا إن نجاح مبادرات الحكومة الاستراتيجية على غرار دبي الذكية ومعرض إكسبو 2020 يرتكز على التكنولوجيات الرقمية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الذي يشكل القوة الدافعة لإنشاء بنية تحتية مناسبة لتنفيذ هذه المشاريع.