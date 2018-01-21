هزاع بن زايد يزور دائرة الطاقة في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:





زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي دائرة الطاقة في جزيرة المارية، وكان في استقبال سموه معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة.

ودعا سموه دائرة الطاقة إلى النظر في ملف الطاقة بجميع أنواعها ومصادرها واستخداماتها في إمارة أبوظبي، وإلى بذل المزيد من الجهود نحو تبني البحوث والابتكارات وتفعيل التكنولوجيا في مجال الطاقة وإطلاق المزيد من المبادرات الخلاقة في هذا المجال والتي من شأنها تعزيز حضور أبوظبي على الخريطة العالمية.

وأكد سموه ضرورة تبني دائرة الطاقة لاستراتيجيات واضحة وتنسيق كافة الجهود بين الجهات العاملة في مجال الطاقة لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة، مشدداً على أهمية دور الدائرة وغيرها من الجهات العاملة في مجال الطاقة في دعم وتعزيز حضور أبوظبي في المحافل العالمية ضمن العواصم المتقدمة في مجال الطاقة مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة وغيره من الفعاليات.

واستمع سموه إلى عرض تقديمي قام به معالي المهندس عويضة مرشد المرر، بحضور معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي أمين عام المجلس التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس المكتب التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين.

وتناول العرض استراتيجية دائرة الطاقة قصيرة وطويلة المدى، واستعرض خطة الدائرة لتطوير قطاع الطاقة في حكومة أبوظبي بهدف تحقيق مستهدفات خطة أبوظبي 2030 وأهداف الحكومة الاتحادية.