"خليفة الإنسانية" تقدم أجهزة حاسب آلي لـ 150 طالباً وطالبة في جامعة زايد

الشارقة 24:

تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 "عام زايد"، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بصياغة مبادرات تجسد إرثه الإنساني داخل وخارج الدولة، تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذ مبادرتها الإنسانية المحلية من خلال برنامجها التعليمي "المساعدات العينية للطلبة"، ودعم 1375 طالباً وطالبة في التعليم العالي بأجهزة كمبيوتر "لابتوب وآيباد"، في جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية خلال العام الدراسي الحالي 2017 – 2018.

وقدمت المؤسسة 150 جهاز حاسوب نقّال من "ماك" لطلبة جامعة زايد، وذلك في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتفعيل مشروع المساعدات العينية التي تنفذه المؤسسة مطلع كل عام دراسي.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية – التعليمية بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي، وذلك من خلال دعم برنامج مؤسسة خليفة الإنسانية التعليمي بتبرع قيمته أربعة ملايين درهم تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين في أبريل الماضي، حيث سيتم بموجبها توزيع 830 جهاز كمبيوتر محمول "لابتوب"، و545 جهاز لوحي "آيباد" على طلبة التعليم العالي في جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا في الدولة.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن بنك دبي الإسلامي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين الذين يدعمون مسيرة مؤسسة خليفة الإنسانية في كافة برامجها الإنسانية داخل والدولة وبالأخص البرنامج التعليمي.

وأوضح المصدر انه سيتم منح 1375 طالباً وطالبة في جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا من ذوي الحالات الاقتصادية أجهزة حاسب آلي بعد إجراء دراسة، وبحث لكل حالة للتدقيق من خلال منسقي المؤسسة بالتعاون مع الجامعات الثلاثة، ومن ثم يتم أخذ القرار إن كان الطالب يستحق هذا الدعم ويكون هذا الجهاز ضرورياً ولازماً لاستكمال دراسته الجامعية.

من جهته أشاد سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد بمبادرة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس بعض ما لهذه المؤسسة المرموقة من أيادٍ بيضاء في المساهمة بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في مؤسسات التعليم العالي والتكامل مع الأدوار التي تقوم بها جامعاتهم في تسهيل تحصيلهم الدراسي وتحفيزهم على التفوق.

وأشار إلى حرص الجامعة على توسيع منظومة الشراكات التي تعقدها مع المؤسسات والهيئات الحكومية، والتي تتبنى في رؤاها واستراتيجياتها العمل على تعزيز دور قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات والارتقاء به إلى المستويات العالمية.